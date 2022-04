Remo Bassini ospite dalla Biblioteca comunale di Cigliano

Domani sera, venerdì 29 febbraio, alle ore 21, alla Biblioteca comunale di Cigliano, incontro con Remo Bassini.

Nato a Cortona nel 1956, ma cresciuto a Vercelli, Bassini nel vercellese è conosciuto come giornalista: ha diretto infatti La Sesia per nove anni, dopo essere stato redattore e caporedattore.

Come scrittore ha pubblicato 14 libri, ottenendo anche importanti riconoscimenti: un suo libro, Lo scommettitore, fu proclamato Libro del mese e poi fu finalista come Libro dell'anno dalla trasmissione di Radio Rai Tre, Fahrenheit.

L'annoi scorso con Forse non morirò di giovedì è arrivato primo al Premio internazionale Città di Cattolica.

A Cigliano parlerà del suo nuovo libro, La suora, Golem editore, un romanzo ambientato a Orta, nell'Alta Valsesia e nella Vercelli del 1945-46.

Si tratta di un giallo, ma anche di un'ossessione amorosa. La prima frase del libro, infatti, è: Le ossessioni non sono mai belle, eccetto Nora.

Dialogherà con Bassini la giovane scrittrice Simona Matraxia, autrice di un libro che sta ottenendo ottime recensioni: Una scheggia di tristezza purissima.

La locandina dell'evento è stata realizzata dalla Biblioteca comunale di Cigliano.