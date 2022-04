Lerda e la Pro Vercelli presi di mira

Preliminarmente si evidenzia come qualsiasi supposizione, priva di riscontri effettivi e certi, non possa di per sé avere alcuna rilevanza se non confermare ed evidenziare un eccessivo accanimento da parte degli organi della Procura Federale. Nello specifico Lerda si trovava a circa 200 metri dalla loro posizione, distanza che non permette di ascoltare e vedere nulla con chiarezza.