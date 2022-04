Inizia domenica prossima, 1 maggio, il cammino della Pro Vercelli verso il sogno della Serie B. I piemontesi che hanno terminato il loro campionato posizionandosi al settimo posto in classifica se la dovranno vedere contro la Pergolettese.

Pronostico Pro Vercelli - Pergolettese

Il calcio d'inizio di questo importante incontro è fissato nella giornata di domenica prossima, 1 Maggio, alle ore17:30. L'ultima sfida, disputatasi sempre su questo campo, lo scorso 26 marzo, valevole per il campionato era terminata con il pareggio per 1 a 1 tra i due club. La Pro Vercelli dovrebbe poter sfruttare il fattore campo, e il pubblico amico. Il nostro pronostico cade così sul segno 1.

Le altre partite della serie A

Il massimo campionato di calcio italiano, cioè la Serie A, scenderà in campo l'1 maggio per una domenica davvero interessante che presenta diversi incontri interessanti in calendario. Juventus- Venezia, Milan - Fiorentina, Empoli - Torino, Udinese - Inter e Roma- Bologna, ma andiamo a vedere rapidamente i nostri pronostici in dettaglio.

Juventus - Venezia

Ad aprire la domenica calcistica della Serie A ci sarà l'incontro dello Stadium di Torino alle 12:30. Gli uomini di Allegri devono vincere per cercare di agguantare al terzo posto il Napoli. I veneti, impegnati nella corsa salvezza, devono fare di tutto per non perdere. Sulla carta i bianco neri dovrebbero avere facilmente la meglio, portandosi facilmente a casa i tre punti in palio.

Milan - Fiorentina

Il Milan deve vincere per poter sognare lo scudetto. La Fiorentina vuole fare risultato per continuare a vestire il ruolo di guasta feste come già successo al Maradona di Napoli. La recente sconfitta viola a Salerno potrebbe però aver lasciato il segno sull'undici allenato da Italiano. Anche qui il nostro pronostico cade sul segno 1, cioè sulla vittoria per i rosso neri di Pioli.

Empoli - Torino

Riuscirà l'Empoli dopo aver castigato il Napoli con una clamorosa rimonta ottenuta per 3 a 2 nell'ultimo turno di campionato a trovare continuità e a battere i granata allenati da Juric? La partita sembra essere decisamente equilibrata e per questo motivo appare quindi possibile un classico pareggio da fine stagione con tanti gol, come ad esempio un 2 a 2.

Udinese - Inter

Allo stadio Friuli di Udine arriva l'Inter in piena corsa scudetto. Il ruolino di marcia dei nero azzurri negli ultimi tempi è stato davvero impressionante. L'undici di Simone Inzaghi per aggiudicarsi il titolo finale devono però trovare la vittoria anche qui. L'impresa di oggi non sempre impossibile e il segno 2, cioè la vittoria per Lautaro Martinez e compagni è il risultato più probabile a nostro parere.

Roma - Bologna