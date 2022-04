Incidente in corso Prestinari: coinvolti un'auto e un mezzo pesante

Incidente, nella mattina di mercoledì, in corso Prestinari, all'altezza del distributore Q8: intorno alle 10,15 un'auto e un autoarticolato alimentato a Gpl sono entrati in collisione senza danni per le persone coinvolte, ma con conseguenze per la circolazione della zona.

Per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli che ha verificato che non ci fossero conseguenze derivanti da eventuali dispersioni di materiale infiammabile, mentre Carabinieri e Polizia locale di Vercelli si sono occupate dei rilievi e della gestione della viabilità.