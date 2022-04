Ferraresi, il ricordo dell'Amatori: «Le grandi vittorie, i campioni e la... febbre del sabato sera»

Non sono ancora stati fissati i funerali di Vittorio Ferraresi, conosciutissimi dirigente dell'Amatori dei tempi di Domenicale e apprezzato pasticciere morto a 79 anni.

leggi anche: HOCKEY IN LUTTO: ADDIO A VITTORIO FERRARESI

Intanto, in un commosso ricordo, la dirigenza dell'Amatori Hockey rende omaggio alla memoria di un dirigente sportivo che resterà nella storia dello sport vercellese.

«E' un giorno triste per la nostra società - si legge in una nota - Se ne è andato uno degli uomini che hanno costruito il grande Amatori, Vittorio Ferraresi. Aveva 79 anni. Vittorio non fu un semplice dirigente ma anche e soprattutto un vero innamorato dei colori gialloverdi, quelli storici che fecero, negli anni ’90, la storia sportiva di questa città. Fu lui a convincere Giuseppe Domenicale a entrare in società come sponsor. Erano gli anni della serie B. La coppia Ferraresi-Domenicale, insieme a Gianni Torazzo, fu determinante per i successi gialloverdi: tre scudetti, due Coppe Cers, una Coppa Italia, il Mundialito di La Coruna, allora un vero e proprio Mondiale per club. Quando Domenicale si fece da parte, Vittorio restò in società, sempre innamorato di questi colori e della loro storia. Ci fu con Tommaso Diglio e con Lorenzo Piccioni, due dei presidenti che arrivarono dopo l’epoca d’oro. Con lui in dirigenza a Vercelli arrivarono giocatori di fama mondiale: da Martinazzo a Girardelli, da Borrini a Marzella, da Crudeli ai fratelli Bertolucci, da Massimo a Enrico Mariotti, solo per citarne alcuni. Ma Vittorio non fu determinante solo per la vita societaria. Lo fu anche per creare quella che all’epoca fu definita, a ragione, “la febbre vercellese del sabato sera”, quando il palazzetto del rione Isola veniva letteralmente preso d’assalto dai tifosi. Fu lui a “inventarsi” il Commando Gialloverde, fu lui a chiamare a raccolta gli appassionati, fu lui a tenere i rapporti, per anni, con la frangia più calda della tifoseria. Vittorio è stato, per questa società, tutto questo e anche di più. Non potremo mai dimenticare il suo attaccamento, il suo amore verso questi colori. Oggi noi, e tutta Vercelli, perdiamo un pezzo importante della nostra storia. Vercelli perde una grande persona. L’hockey pista vercellese perde un folle innamorato. Grazie di tutto Vittorio. Oggi e per sempre.