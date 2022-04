Crollo di un cornicione: Vigili del Fuoco al lavoro in corso Italia

Due squadre sono intervenute in corso Italia, dopo il crollo parziale di un cornicione che si è staccato da un palazzo all'altezza di corso Italia 55.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata alla 14: sul posto si sono portare due squadre con autoscala, impegnate nell'opera di messa in sicurezza dell'area interessata.

La strada è stata parzialmente chiusa al traffico, in direzione di piazza Solferino, per la sicurezza della viabilità.

Sul posto la Polizia locale si è occupata della gestione della viabilità: alle 16,tutti i problemi erano stati risolti.