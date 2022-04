In fuga dall'Ucraina: nel vercellese accolti 843 profughi

Sono saliti a 843 i profughi ucraini accolti sul territorio vercellese: sono tutti sistemati nella rete dell'accoglienza privata, per la quale hanno dato la propria disponibilità 135 famiglie. Sul versante dell'inserimento scolastico, invece, sono 107 i bambini già inseriti nelle scuole vercellesi.

Intanto la Fondazione Compagnia di San Paolo, in complementarità e coordinamento con la strategia che la Regione Piemonte sta definendo in modo condiviso a supporto dell’accoglienza in famiglia, ha lanciato il nuovo bando “Traiettorie solidali. Vicini a chi arriva dal conflitto”, con particolare attenzione ai minori e alle loro famiglie. Gli obiettivi sono sostenere soggetti della società civile che stiano garantendo o contribuendo a forme di accoglienza o supporto a persone colpite dal conflitto e sostenere soggetti che stiano svolgendo un’azione di coordinamento, orientamento e formazione anche in ragione della loro storia, autorevolezza e/o competenza su temi specifici. La disponibilità complessiva del bando è pari a 700mila euro e le proposte potranno essere presentate fino al 30 settembre 2022 o sino ad esaurimento delle risorse.

Complessivamente sono 9.794 le persone in fuga dalla guerra finora accolte in Piemonte: Novara e Vco, da sole, hanno accolto quasi la metà dei profughi.