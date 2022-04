Rices, una sconfitta che brucia

VERCELLI RICES - NOVIPIUCAMPUS 69-73

Parziali: 21-16,39-38,51-57

Chiantaretto, Gagnone (5), Agoglia, Morello (13), Chirio (13), Liberali (4), Cornaglia (5), Vercellone, Sabatino (7), Di Matteo (22).

(De Rossi, Cattaneo)

All. Galdi, vice Acquadro.

Sembrava fatta o quasi, per la squadra di Galdi impegnata nel primo incontro dei play out, domenica sera al Palapiacco.

In vantaggio nel primo periodo (21-16), i Rices davano l'impressione di prendere il largo: 29 a 16 nei primo minuti del secondo periodo, con manovre veloci e una fase difensiva attenta. Sembrava addirittura poyter prendere il largo, la squadra di Galdi: tra gli applausi del pubblico, gran canestro da tre di Di Matteo (34 a 27) poi ancora un altro canestro da tre: 37 a 27 con gli avversari che sembravano in palla. E invece proprio nel secondo periodo il Campus ha tirato fuori le unghie: maggiore aggressività rispetto ai verrcellesi e, purtroppo, più precisione al tiro: la seconda frazione si concludeva così con soli tre punti di vantaggio: 39 a 36.

Terza frazione. Pareggio degli ospiti, 39 a 39, Galdi è sconsolato, il Campus no, non domina, ma è più preciso (45-54), Galdi cambia gli interpreti, la reazione dei vercellesi dà qualche frutto, la terza frazione si chiude a -6 (51 a 57) c'è o ci sarebbe tutto il tempo per recuperare.

E in effetti la reazione dei Rices c'è: quando Di Matteo realizza il canestro del -2 (56 a 58) c'è il record di applausi al Palapiacco. A 2 minuti e 15 secondi dal termine i Rices sono di nuovo in vantaggio: 67 a 66.

Gran partita, insomma, grande prestazione dei ragazzi di Galdi (bravissimo nei cambi). Il finale, però, premia gli ospiti che a fatica (69 a 71, poi 69 a 73 prima della sirena) portano a casa un'importante vittoria.

Giovedì a Moncalieri la gara di ritorno. In caso di successo si torna a giocare al Piacco per lo spareggio domenica prima maggio.