"Ragazzi speciali" ospiti della Camerata Ducale

Nell’ambito della stagione musicale 2021/2022 e dopo le due positive esperienze delle scorso anno col progetto Music Tandem, anche quest’anno, grazie alla sensibilità del direttore artistico Cristina Canziani, del direttore musicale Guido Rimonda, in sinergia con la responsabile della Comunicazione Carolina Melpignano, Sabato 7 maggio alle ore 18 al Teatro Civico di Vercelli, la Camerata Ducale, impreziosita dal Violino solista di Giulia Rimonda e diretta dal Maestro Emmanuel Tjeknavorian, avrà come ospiti in platea i ragazzi speciali di Vercelli e dintorni, che potranno assistere alla prova generale del concerto in programma poi in serata.

Come sempre, ripercorrendo il concetto inclusivo, da sempre tema dominante della nostra associazione, invitati alla prova generale saranno tutti i ragazzi speciali appartenenti ad ogni associazione del territorio.

Oltre ai ragazzi di Liberi di Scegliere odv, ci saranno i ragazzi dell’Anffas di Vercelli, dell’Angsa Novara-Vercelli, degli Special Olympics – Rosa Blu Vercelli, di Perdincibacco odv, dei Centri diurni del Comune di Vercelli, Cascina Bargè e Galilei e naturalmente tutti i ragazzi e le persone “spciali” che vorranno partecipare.

Per ovvie ragioni organizzative, si richiede conferma di partecipazione entro e non oltre mercoledì 4 Maggio 2022 telefonando ai numeri 366.3676801 - 338.9696607 , oppure via mail a liberigenitori@alice.it specificando se la/le persona/e deambula/no o se si muovono in carrozzina.

Si rammenta che per ogni gruppo ci dovrà essere almeno un accompagnatore, anche per i singoli partecipanti se necessitano di particolare attenzione.

L’accesso sarà regolato dalle norme anti covid 19 in vigore tempo per tempo. Il ricco programma musicale prevede:

Concerto in mi-minore per violino e orchestra op.64 di Mendelssohn Sinfonia n. 3 in mi b maggiore, op.55 “Eroica” di Beethoven.