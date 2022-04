Non ce l’ha fatta il ciclista di circa 67 anni, residente a Cossato, colto da malore nel primo pomeriggio di ieri, 25 aprile, a Mottalciata, lungo la strada per Carisio. Stando alle prime ricostruzioni, il biker era in compagnia di un amico quando all’improvviso ha accusato un malessere cadendo a terra.

Una volta allertato, il personale del 118 si è portato sul posto e, dopo averlo rianimato, ha provveduto a trasportarlo in ospedale ma è morto pochi minuti dopo essere giunto al Pronto Soccorso.