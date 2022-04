Moglie e marito trovati morti nel novarese: si indaga per omicidio-suicidio

Una donna trovata morta in una pozza di sangue e il marito ritrovato morto sotto a un ponte. E' un giallo quello che si è consumato tra Dormelletto e Cicogna.

Il dramma si è consumato tra Dormelletto e Cicogna. Il corpo di una 49enne, Sonia Solinas, è stato trovato esanime in una pozza di sangue, mentre il corpo del marito è stato rinvenuto sopra Cossogno sotto al ponte Casletto a Rovegro.

A rinvenire la donna senza vita è stata la madre che, non riuscendo a contattarla, i è recata in casa, facendo la drammatica scoperta. Ad accorgersi del corpo dell'uomo alcuni operai che stavano lavorando ad un canale dell'Enel. Sul posto ci sono numerosi soccorritori per recuperare il cadavere dell'uomo. La prima ipotesi è quella dell'omicidio suicidio.

Sonia Solinas era molto nota per la sua attività di barista: lavorava in un locale sul lungolago di Arona.