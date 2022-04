Come scegliere l'idropulitrice

L’idropulitrice è una macchina utile per agevolare le operazioni di pulizia. Un tempo impiegata esclusivamente in ambito professionale, oggi è ampiamente utilizzata in ambito domestico per rimuovere lo sporco ostinato dalle superfici degli spazi esterni, dalle biciclette e dalle automobili. Grazie alla sua potenza e versatilità, garantisce risultati ottimali e semplifica operazioni che, per molti, risultano impegnative, faticose e noiose. Scopriamo insieme cos’è un’idropulitrice, quali fattori è importante valutare per scegliere quella più adatta a soddisfare le proprie esigenze e quali sono i migliori modelli disponibili all’interno del catalogo Leroy Merlin.

Idropulitrice: cos’è e a cosa serve

Attraverso un getto d’acqua ad alta pressione, l’idropulitrice permette di rimuovere lo sporco da una molteplicità di spazi, oggetti e superfici. Il suo funzionamento sfrutta l’alta pressione dell’acqua generata da una pompa alimentata a motore, che può essere elettrico o a scoppio. Rispetto agli interventi di pulizia condotti con un classico tubo da giardino, l’idropulitrice utilizza un quantitativo di acqua inferiore e permette di risparmiare tempo ed energie. L’efficacia della macchina, inoltre, può essere incrementata con l’utilizzo di detergenti appositi: soluzione prevista, fra le altre, da numerose idropulitrici Karcher , e perfetta per ottenere superfici pulite e profumate.

In ambito domestico, i possibili impieghi dell’idropulitrice sono numerosi. È possibile utilizzarla per la pulizia degli spazi esterni della casa, come cortili, patii, vialetti, scale esterne, muretti e recinzioni. È perfetta anche per rimuovere lo sporco dagli arredi del giardino, dalle biciclette e dalle automobili. Non mancano, poi, applicazioni alternative per cui è richiesto l'utilizzo di accessori specifici, come la sabbiatura e la pulizia delle tubazioni.

Guida alla scelta

Prima di scegliere l’idropulitrice da acquistare, per orientarsi tra i modelli disponibili sul mercato, è indispensabile valutare alcuni parametri. Ogni idropulitrice ha le proprie caratteristiche: scopriamo quali sono i fattori da non sottovalutare in fase di scelta per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e necessità.

Quale utilizzo?

Il primo passo da compiere per scegliere l’idropulitrice giusta è avere ben chiaro l’impiego che si desidera fare della macchina. Nello specifico, bisogna interrogarsi sulla frequenza di utilizzo e sulla tipologia di superfici da trattare. Una delle domande più importanti da porsi è se l’idropulitrice dovrà essere impiegata per uso domestico o professionale.

In ambito professionale, infatti, l’idropulitrice è sottoposta ad un utilizzo gravoso e intensivo. In questi casi, il suggerimento è optare per una macchina resistente e prestante. Se, invece, l’idropulitrice è destinata ad un uso domestico, per non rischiare di acquistare una macchina troppo debole o troppo forte rispetto alle reali necessità, il consiglio è prestare attenzione ai livelli di sporco da rimuovere, ai ritmi di utilizzo e alla tipologia di superfici, oggetti e spazi da trattare.

Valutare le performance e le caratteristiche dell’idropulitrice

Una volta chiarito l’utilizzo che si intende farne, è importante indagare le performance e le caratteristiche dell’idropulitrice per capire se soddisfa o meno le proprie necessità di utilizzo. I fattori che, in misura diversa, influiscono sull’efficacia pulente di un’idropulitrice sono, innanzitutto, la portata e la pressione. La portata corrisponde alla quantità di acqua che la macchina è in grado di erogare in un determinato lasso di tempo, la pressione, invece, indica la potenza del getto. Da non sottovalutare, poi, la capacità di lavorare ad acqua fredda o ad acqua calda, la tipologia di alimentazione (motore a scoppio o motore elettrico), la maneggevolezza e la praticità della macchina e la presenza di accessori aggiuntivi per utilizzi alternativi.

Se si è alla ricerca di un’idropulitrice da utilizzare per piccoli lavori domestici, una macchina maneggevole, leggera e facile da trasportare rappresenta la soluzione ideale. Se, invece, si necessita di un’idropulitrice estremamente prestante da utilizzare in modo intensivo, il suggerimento è dare precedenza alla pressione e alla portata della macchina. Le caratteristiche della macchina, in altri termini, devono adattarsi alle proprie esigenze di utilizzo.

Idropulitrici per uso domestico

Quando si è alla ricerca di un’idropulitrice da utilizzare in ambito domestico per interventi di pulizia di vario genere, le idropulitrici con motore elettrico rappresentano la soluzione ideale. Esse, infatti, sono più comode e leggere da maneggiare. Per quanto riguarda la scelta tra idropulitrici ad acqua calda e idropulitrici ad acqua fredda, quelle ad acqua fredda sono efficaci per tutte le applicazioni in ambito domestico. Quelle ad acqua calda, infatti, sono da preferire nei contesti professionali perché perfette per rimuovere, ad esempio, tracce di grasso e olio.

Idropulitrici elettriche ad acqua fredda a confronto