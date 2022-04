Hockey in lutto: addio a Vittorio Ferraresi

Sport vercellese in lutto per la morte, avvenuta a 79 anni, di Vittorio Ferraresi, uno dei dirigenti più importanti dell'hockey vercellese, vicepresidente dell'Amatori degli scudetti.

Ferraresi è spirato nella sua casa di Olcenengo, portato via da un male incurabile che lo aveva colpito da qualche tempo. Vice presidente del patron Giuseppe Domenicale e poi Tommaso Diglio e di Lorenzo Piccioni, Ferraresi è stato un punto di riferimento per il mondo degli sport rotellistici.

«Ciao Vittorio, l’hockey vercellese è in lutto. Mi facesti conoscere tu l’amore per l’Amatori e per questo sport, 35 anni fa», ha scritto Alvise Racioppi, vice presidente dell'Engas Hockey Vercelli. Ma a ricordare Ferraresi sono moltissimi amici e persone che lo avevano apprezzato per la sua attività di dirigente sportivo e di pasticcere: era stato prima dipendente di Follis, poi si era messo in proprio aprendo una sua attività in via Goito.

«Era un uomo allegro e gioviale - ricordano gli amici - dalla battuta pronta, che fa fatto tanto per l'hockey».

Amico di Daniel Martinazzo solo pochi anni fa, quando il fuoriclasse argentino era tornato a Vercelli, Ferraresi era stato con lui protagonista di una re-union che aveva fatto sognare i tifosi che, negli anni '80 e nei primi anni '90, affollavano il Pala Pregnolato.

Ferraresi lascia la moglie Luisa e le figlie Stefania, conosciutissima commerciante del centro, titolare della tabaccheria di via Verdi, e Sara e la nipotina Aurora. La data del funerale verrà resa nota nelle prossime ore.