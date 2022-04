Covid, l'Asl Vercelli parte con le quarte dosi: coinvolte 18mila persone

Asl Vercelli dà il via alla somministrazione della quarta dose di vaccino covid per over 80 e over 60 che presentano particolari patologie. Le prime somministrazioni prenderanno il via venerdì 29 aprile, alla Piastra di Largo Giusti, dove sono già state convocate 200 persone. Gli sms per la comunicazione dei primi appuntamenti sono già partiti.

Da maggio la campagna entrerà nel vivo anche per la popolazione residente nell’area Nord del territorio, che riceverà le somministrazioni all’ospedale di Borgosesia, nelle Case della Salute e nei centri che saranno messi a disposizione dai Comuni; al momento sono già stati confermati ad Alagna e a Pray.

La campagna coinvolge complessivamente 18.000 persone sul territorio dell’Ask di Vercelli così suddivise: 6.059 over 80 residenti a Vercelli e nel territorio di pianura e 5.048 in Valsesia per un totale di 11.107 persone. Ci sono inoltre 2.868 soggetti vulnerabili a Vercelli e centri della pianura e 1.443 in Valsesia (totale 4.311) e infine 1.859 richiami per la terza dose a Vercelli e zona di pianura e 717 in Valsesia, per un totale di 2.576 persone.

Fra i soggetti destinatari del richiamo ci sono inoltre 1.440 intrasportabili già censiti che verranno vaccinati grazie all'attività dei medici volontari dell'Auser o dei medici di famiglia (solo se vaccinatori). Coloro per i quali l’intrasportabilità fosse sopraggiunta dopo l’ultima somministrazione possono scrivere a vaccinazioni.covid@aslvc.piemonte.it per segnalare la nuova condizione.

Infine prenderà il via da domani, mercoledì 27 aprile, la vaccinazione con quarta dose dei circa 1.000 ospiti delle 38 Rsa presenti sul territorio.