Evento facebook per la la Giornata Mondiale del Jazz

Per la nona volta consecutiva, Vercelli si appresta a festeggiare la Giornata Mondiale del Jazz, isitiuita nel 2012 dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura), nella data ufficiale del 30 aprile. Dopo sei edizioni di concerti e dibattiti con ospiti prestigiosi (jazzmen del calibro di Enrico Pieranunzi, Gianni Coscia, Enrico Intra, Paolo Casati, Riccardo Gresino, Emanuele Sartoris), come nel 2020 e nel 2021, anche questo 30 Aprile 2022 sarà in collegamento video con una diretta Facebook organizzata da Guido Michelone e da Giuseppe Garavana da “Casa Jazz Vercelli” alle ore 18. Del 30-04-22.

Nel programma un fitto dialogo e una session tra il critico musicale e docente universitario di Storia della Musica Afroamericana il giovane cantante/chitarrista Giuseppe Garavana che eseguirà brani dal proprio repertorio nonché da blues, gospel, swing, fusion, sino a tracciare un’ideale storia jazzistica ormai centenaria. Tra un brano e l’altro i due discuteranno dei libri più recenti che lo studioso vercellese presenterà in librerie, biblioteche, teatri, luoghi pubblici, come da prassi consolidata.

Verranno anche letti alcuni passi da Io sono un jazzista e altre storie ottavo romanzo di Michelone ed eseguiti i brani più jazzati dall’album Senza senso di Garavana L’accesso al programma è gratuito e il pubblico potrà intervenire direttamente all’iniziativa con domande e osservazioni.