Engas Hockey Vercelli festeggia i playoff, non doma. Punset: "Col Trissino daremo tutto per provare a far male"

In alto a destra l'allenatore di Engas Hockey Vercelli, Sergi Punset. In basso: a sinistra Juan Josè Moyano, a destra Massimo Tataranni.

In casa Engas Hockey Vercelli non solo soddisfazione ed orgoglio, ma inesauribile spirito combattivo e determinazione per l’eccezionale traguardo dei playoff raggiunti da neopromossa.

Mister Sergi Punset: “Sono contentissimo innanzitutto per i tifosi venuti a vedere la partita perché credo sia stato un bello spettacolo. Montebello è una squadra che ci ha messo in difficoltà all’andata e al ritorno e credo che noi abbiamo disputato un match dando il 100%, lavorando sodo. Nei primi dieci minuti non siamo stati all’altezza: eravamo nervosi come accaduto nel primo tempo dell’andata, non trovando i nostri meccanismi. Poi, la parte più difficile di questa gara è stato rimontare i tre gol, ma poi abbiamo visto, anche a livello psicologico, che tutto era possibile e siamo andati avanti. A seguire, la partita è stata molto equilibrata e credo siano stati piccoli dettagli a fare la differenza. Tirando le fila, penso che noi abbiamo fatto meglio nonostante loro creino sempre pericolo, ma abbiamo controllato bene”.

Nei pensieri del mister catalano c’è già il Trissino: “Anche se ora ci sarebbe da godersi il risultato, io riesco a farlo poco: lo farò fino a oggi, perché poi penserò già alla partita di sabato prossimo. Trissino è uno squadrone fortissimo ma io non voglio andare in Veneto a far loro un omaggio, ma a provare a far male. Credo che loro si siano preoccupati quando hanno visto che abbiamo raggiunto i preliminari e anche se hanno visto la partita di ieri sera. Certo, noi siamo la squadra più piccola fra le due e quindi dobbiamo preparare bene il match: mi metterò già stasera a preparare il nostro lavoro di tutta la prossima settimana. Non mi piace andare a giocare i playoff solo con l’idea di fare bella figura, vogliamo dare tutto in pista perché Trissino farà altrettanto di sicuro.”

Juan Josè Moyano indiscusso mattatore della serata di ieri, autore di ben cinque reti delle sette messe a segno dai nerogialloverdi, una delle più belle prestazioni in carriera sin qui: “Sì, è servito per vincere, per portare HV ai playoff che è quanto si merita per il lavoro che abbiamo svolto tutto l’anno. Per noi, neopromossa, centrare questo traguardo è un regalo sia per noi che per la gente che viene a tifarci al Palapregnolato e che non molla mai. La squadra è contentissima, personalmente altrettanto perché si lavora per vincere e far arrivare Vercelli il più in alto possibile.”

Continua la completa disamina dell’argentino: “La partita è stata davvero difficile, d’altronde c’erano in palio i playoff: si sono fatte alcune cose bene, altre male. Dobbiamo riguardare il match e lavorare ancora tanto, ma adesso ci godiamo questo momento perché si lavora tutti i giorni e questa squadra si merita tanto. La gara è stata stranissima: Montebello è una bella squadra e ogni incontro con loro si è deciso per la differenza di una rete. Ieri è stata la prima volta che vinciamo con due gol di scarto. Nei supplementari è pesata la stanchezza, ma ci abbiamo messo il cuore e abbiamo vinto.”

HV non si è mai data per vinta in questo doppio incontro con Montebello e lo dimostrano i parziali con massimo svantaggio dei due match: in Veneto 4-1, a Vercelli 0-3. Moyano: “Ci sono stati momenti in cui la squadra non realizzava ciò per cui aveva lavorato e si è visto, ma poi con tranquillità e il supporto dei tifosi siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, portando Vercelli ai playoff”.

Massimo Tataranni, capitano (tranne ieri sera quando la fascia è stata per una sera ceduta a Giorgio Maniero) e miglior realizzatore di stagione sinora per HV con 33 reti “Crederci è sempre stata la nostra forza quest’anno: non abbiamo mai mollato in tutte le partite. Poi il fatto che la partita sia stata così strana e tesa ci sta, era un match tanto importante per noi, alcuni non sono ancora abituati a questi livelli, poi siamo entrati e abbiamo trovato questo pubblico splendido. Al di là del risultato, ci abbiamo creduto sino alla fine e così faremo sempre.”

Anche il bomber lucano sottolinea l’importante reazione della squadra guardando all’economia totale dei due incontri con il Montebello: “Questa è una forza che ci va riconosciuta, anche se non sempre può andare bene. In Veneto col 6-5 abbiamo un po’ limitato i danni, stasera dovevamo dare tutto. La pista non è stata perfetta per il nostro gioco, ma nemmeno per il loro. Siamo contenti: volevamo passare il turno e fare i playoff e ci siamo riusciti.”

La partita avrebbe potuto terminare ai rigori: “Sono un terno al lotto, in carriera ho perso tante finali così. Dobbiamo dar merito al portiere del Montebello autore di una grande prestazione. Poi abbiamo preso tanti pali, ma fa parte del gioco. Ora ci riposiamo un po’, ma la testa è già al voler fare bella figura con il Trissino. Noi non abbiamo niente da perdere, sono loro che cercano la finale e lo scudetto. Noi siamo qui, ci riproveremo, sarà durissima ma la prepareremo bene. Nella regular season all’andata ci sarebbe anche stato il pareggio e anche qui in casa, al ritorno, abbiamo giocato una gran partita. I playoff, però, sono un’altra cosa e di certo il Trissino arriverà qui super carico, ma ci faremo trovare pronti. Ora, fino a lunedì, ci godiamo meritatamente la festa”.