Pro Vercelli spenta e in 10: sotto di un gol

Minuto 14, Valentini esce a valanga su un avversario, cartellino rosso, Pro Vercelli in dieci. Da questo momento la squadra di Lerda non riesce a imbastire azioni e con un certo affanno cerca di limitare gli affondi del Mantova.

PRIMO TEMPO

Poco da segnalare nei primi 10' di gioco, per lo più spezzettato. Vivace Bruzzaniti, schierato in fascia sinistra.

11': Bruzzaniti sventaglia per Clemente che avanza e cede a Della Morte: l'attaccante lancia Panico, il cui tiro è deviato sull'esterno della rete. Prima occasione del match.

14': cross di Panico, Comi anticipa tutti di testa ma la palla termina alta.

Guccione avanza solo soletto, Valentini esce a valanga, fallo da ultimo uomo, espulso. Pro in dieci. Primo cambio forzato. Esce Della Morte, Matteo Rizzo va a difendere la porta.

25', Mantova in vantaggio: cross di Pinton, pescato solo soletto in fascia destra, cross e colpo di testa di Gerbaudo, che anticipa Minelli. Mantova 1 Pro Vercelli 0. Non è giornata.

30': crossa dalla sinistra, Monachello sulla sfera, salva Masi. Pro in affanno.

37': rovesciata di Monachello, ma senza pretese, para facile Rizzo.

Fine del primo tempo, un brutto primo tempo, specie per la Pro.

SECONDO TEMPO

Il Tabellino

MANTOVA-PRO VERCELLI

Marcatori: Gerbaudo (M) al 25';

MANTOVA: Marone; Pinton, Milillo, Checchi, Agbugui; Bruccini; Guccione, Gerbaudo, Silvestro, Paudice; Monachello. A disposizione: Tosi, Bianchi, De Cenco, Rihai, Esposito, Panizzi, Fontana, Vaccaro, Pedrini, Messori, Piovanello, Galligani. All. Lauro.

PRO VERCELLI: Valentini; Minelli, Cristini, Auriletto; Bruzzaniti, Belardinelli, Jocic, Clemente; Della Morte (Matteo Rizzo dal 14'), Panico, Comi. Panchina: Matteo Rizzo, Rendic, Cristini, Rolando, Bunino, Louati, Crialese, Luca Rizzo, Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto. Allenatore Lerda, squalificato. In panchina Nardecchia.

Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

Ammoniti: Guccione del Mantova;

Espulso Valentini.