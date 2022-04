Valentini preferito a Matteo Rizzo. Cristini in panchina, ed è strano, potrebbe non essere al meglio. Sulle fasce Bruzzaniti e Clemente. Per il resto, la formazione scelta da Lerda per la gara sul campo del Mantova è quella annunciata, con Belardinelli e Louati perni di centrocampo (con Jocic pronto a subentrare).

Formazione.

Valentini; Minelli, Masi, Auriletto; Bruzzaniti, Louati, Belardinelli, Clemente; Panico, Della Morte; Comi.