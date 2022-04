Pagelle della Pro Vercelli travolta a Mantova

VALENTINI: 5

Espulsione che ha condizionato la gara. Prima del suo cartellino rosso la Pro non aveva giocato male.

MATTEO RIZZO: 6

Incolpevole sui gol, fa qualche buona parata (non difficile) ed è sempre un po' in affanno nei rilanci. Ma è uno dei pochi a salvarsi.



MINELLI: 4,5

Giornata no, da dimenticare.

MASI: 5,5

Va spesso in sofferenza, ma è l'unico della difesa a non demordere, a combattere e chiudere.

AURILETTO: 4,5

Va subito in confusione. La peggior prestazione da due anni a questa parte.

CLEMENTE: 4,5

Si danna l'anima ma soprattutto in fase di possesso combina poco.

JOCIC: 4,5

Si prodiga in interdizione, ma sembra nascondersi. Prima da titolare, da dimenticare.

BELARDINELLI: 5,5

Qualche buono spunto, ma è un cursore dalle belle qualità, lui, non un centrocampista che smista e fa giocare.

BRUZZANITI: 6,5

Commette qualche errore, ma è l'unico che si danna l'anima e che spinge. Buoni alcuni suoi spunti.

PANICO: 5

Tanta corsa. A vuoto perlopiù.



COMI: 6

Lotta e prende botte. Di più non poteva fare.

LUCA RIZZO: 5

Con lui in campo (e con la sua esperienza) c'era da attendersi un miglioramento nel gioco a centrocampo. Niente da fare.

MACCHIONI: 4,5

Entra e non convince. IL terzo gol del Mantova è un suo regalo.



BUNINO: 5

Entra quando la squadra ormai è bollita. Non può più di tanto.

ROLANDO: 6

Dà un po' di vivacità, giocando a tutto campo. Forse doveva entrare prima.

LERDA: 5

La squadra vista a Mantova non è la squadra che gioca nel modo in cui ci ha abituati lui. Certo, tra assenze (pesanti) ed espulsione, le attenuanti non mancano. Ma c'è un dato, preoccupante: la squadra, oggi, non ha lottato. E lottare su tutti i palloni dal minuto numero 1 al 95 sembrava essere il tratto distintivo della Pro Vercelli "targata Lerda". Se questa caratteristica non viene recuperata, e in fretta, l'annata rischia di finire a schifio. Ma facciamo le corna e confidiamo in Lerda. Non dimentichaimo che ha raddrizzato un'annata.