Nardecchia: «Pensiamo alla prossima, gara compromessa subito»

«Abbiamo preso l’espulsione e poi gol: la partita si è messa subito male. A tratti abbiamo anche fatto bene ma poi dopo il secondo gol non è stato semplice» dichiara a margine della sconfitta contro il Mantova Mister Nardecchia. Il tecnico della Pro Vercelli poi prosegue: «I ragazzi hanno dato tutto, adesso si resetta tutto e si pensa alla prossima».

La prossima?: «Sarà una partita difficile, la Pergolettese è insidiosa. Dobbiamo recuperare le energie, i ragazzi lo faranno e ci prepareremo al meglio».

A commentare la gara è stato anche il capitano Alberto Masi. Il centrale difensivo ha cosi risposto alle domane. Passivo pesante ma gara compromessa all’aperura?: «Ci siamo penalizzati al primo episodio, abbiamo provato a rimanere in partita per provare a sfruttare la prima occasione ma purtroppo abbiamo preso il raddoppio. Il terzo non dovevamo prenderlo, dobbiamo resettare: ora inizia un altro campionato e ci dovremo far trovare pronti sin da subito».

I tifosi?: «Ormai li conosciamo e li ringraziamo sempre, anche oggi erano numerosi e son venuti a darci una mano. Peccato per questa delusione».