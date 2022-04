Stroncato da un malore a 56 anni

Lutto, a Gattinara, per la morte di un uomo di 56 anni, Pier Paolo Bottin, stroncato da un malore improvviso. L'uomo, dipendente della Lavazza, si è sentito male in casa nella serata di venerdì e, nonostante i soccorsi e il tentativo di rianimazione praticato anche in ospedale, non c'è stato nulla da fare.

Lascia la moglie Franca, conosciuta parrucchiera, il figli Davide ed Elena, i suoceri Gabriella e Giuseppe. Il rosario sarà recitato lunedì 25 aprile alle 19.30 nella Chiesa parrocchiale di San Bernardo dove, martedì 26 alle 10, si svolgeranno le esequie.