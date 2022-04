Incidente a Massazza: trovato ubriaco alla guida FOTO

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, 22 aprile, a Massazza sulla Statale 230. Sono rimasti coinvolti un camion DAF ed un mezzo. Sessantenni entrambi gli automobilisti. Il primo è rimasto illeso.

Il secondo è stato visitato sul posto dal personale del 118 e, non avendo riportato traumi, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto hanno operato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato e della Stazione di Candelo, che hanno regolato l’intenso traffico automobilistico ed effettuato in sicurezza i rilievi planimetrici finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

Dai primi accertamenti, il conducente dell’auto è risultato positivo all’esame etilometrico, avendo riportato un tasso di 1,90 gr./l., quasi quattro volte superiore al massimo consentito. La patente gli è stata ritirata ed il mezzo è stato posto sotto sequestro ed affidato in custodia.

È stato necessario l’intervento del personale addetto alla pulizia del manto stradale. Si è registrato qualche rallentamento al traffico veicolare. Dalla caserma di Cossato è stato trasmesso un rapporto indirizzato agli Uffici competenti.