Incidente, nella mattina di sabato, in va Trino, poco dopo la ferrovia Vercelli - Casale., all'altezza dell'incrocio con via Cadore.

Ppoco prima delle 10,30 un'auto e una bici si sono scontrate e la due ruote è finita incastrata sotto la parte anteriore della vettura.

Sul posto sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine, Polizia locale e Carabinieri: al momento non ci sono informazioni sulle conseguenze per le persone coinvolte.