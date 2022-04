Rainbow Cheers: Borgosesia - Orlando andata... e ritorno con medaglia

Entusiasmo alle stelle e grandissima soddisfazione da parte dell’assessore allo Sport del Comune di Borgosesia, Paolo Urban, per il successo ottenuto ai Campionati Mondiali di Cheerleading da parte dei i sei atleti della Rainbow Cheers: Celine Mandia, Mattia Giacobini, Gabriele Costadone, Martina Spunton, Anna Laura Cavagnino e Costanza Modetti.

Gli atleti valsesiani si sono classificati terzi al mondo con la Nazionale Italiana ai Campionati del Mondo 2022 di Cheerleading, che si sono tenuti a Orlando (Florida) tra mercoledì 20 e venerdì 22 aprile. Un successo strepitoso per i 6 ragazzi che pochi giorni prima della partenza per la grande esperienza americana erano stati festeggiati proprio dalla Città di Borgosesia con un evento al Palazzetto Loro Piana.

«Sono orgoglioso ed anche commosso per il grande risultato conseguito da questi straordinari ragazzi – commenta Paolo Urban – sabato 9 aprile ho voluto, insieme a Fabrizio Bonaccio, dedicare loro una bella festa come viatico per il grande impegno che stavano per affrontare: in quella occasione ho detto loro che l’impresa era già quella di partecipare ad una competizione così importante – dice l’Assessore - oggi confermo quelle parole e aggiungo che essere arrivati terzi, in una disciplina relativamente nuova per l’Italia, è segno di grande impegno, professionalità e dedizione. Mi complimento con gli atleti e con la dirigenza della Società Arcobaleno, le sorelle Sitzia, Ilaria, Benedetta e Valentina, la Presidente Elisa Ceralli, Eleonora Verri e Silvia Albertano, gli allenatori e con tutti i genitori che seguono i loro ragazzi e infondono loro la passione per lo sport, che comporta sacrifici ma regala anche tanta gioia!».