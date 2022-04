Cavalcaferrovia Avogadro: via l'asfalto, poi tocca all'amianto

Sono in corso i lavori di rimozione dell'asfalto dal cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna dove, tra fine aprile e inizio maggio, verranno montate le tensostrutture necessarie per garantire le operazioni di smantellamento in sicurezza dell'eternit che era stato utilizzato, a suo tempo, a protezione delle strutture del viadotto.

Gli interventi di smantellamento del ponte ammalorato sono condotti dalla General Smontaggi di San Pietro Mosezzo e, da qualche settimana, il cantiere è entrato in piena attività.

«Entro la prossima settimana - spiega il vicesindaco - sarà rimosso tutto l'asfalto e verranno montate le tensostrutture lunghe una cinquantina di metri e alte più di venti per l'esecuzione degli interventi di bonifica dall'amianto. La società sta operando in modo molto puntale e dunque entro una quindicina di giorni anche il problema dell'amianto sarà superato».