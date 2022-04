Federica Isola atleta dell'Anno Panathlon. Tutti i premiati e il commosso ricordo di Paolo Sala - FOTO

Federica Isola, bronzo olimpico nella spada, è l'Atleta dell’anno 2021 per il Panathlon Vercelli che le ha consegnato il massimo riconoscimento giovedì sera nel corso della tradizionale cerimonia che va a premiare le eccellenze dello sport vercellese. Un riconoscimento che il club ha esteso al suo maestro, Massimo Zenga Germano, della Pro Vercelli Scherma: «Perché dietro a un grande atleta c'è sempre un grande allenatore», ha detto Raffaella Lanza, conduttrice della serata, leggendo le motivazioni.

Nel corso della serata, coordinata dal presidente Panathlon Agostino Gabotti, il presidente Atl Pier Giorgio Fossale ha svolto una relazione su "Turismo e Sport", poi via ai premi, consegnati, oltre che da Gabotti, dall'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, dal consigliere delegato provinciale Gian Mario Morello, da Fossale, dalla delegata Coni Laura Musazzo, e dal governatore Panathlon di area, Maurizio Nasi.

Un momento di grande commozione è stato quello dedicato alla memoria di Paolo Sala, giornalista sportivo, socio del club, grande conoscitore dello sport vercellese, presidente del Gsd Canadà e indimenticabile amico per tante persone presenti nella sala del Modohotel. In sua memoria il club ha istituito tre premi "Comunicazione", attribuiti a Mattia Mortarotti (carta stampata), Sara Cristina Cometti (tv, radio) e Paolo D'Abramo (social e internet). A consegnare i riconoscimenti, dopo il commosso ricordo di Gabotti e del collega giornalista Enrico De Maria, che ha presieduto la commissione giudicatrice, il fratello di Paolo, Gabriele Sala, insieme al presidente del Canadà, Davide Bordin.

Per il settore sportivo, invece, i premi sono andati agli schermitori Marco Fenoglio ed Enrico Piatti, alla promessa del baseball Patrick Silva, alla ciclista Samantha Profumo, agli olimpionici Stefano Sottile (salto in alto a Tokyo) e Amedeo Bagnis (11° nello Skeleton a Pechino), all'Hockey Engas Vercelli.

Il riconoscimento del Governatore è andato alla Società Ginnastica Pro Vercelli 1892 per i 130 anni di cultura sportiva: applauditissima, Carla Novella Zacconi, decana degli sportivi vercellesi, prossima ai 95 anni, ha ricordato ai partecipanti che, a maggio, la società organizzerà una prova di campionato italiano di Ginnastica Estetica, invitando tutti a scoprire questa affascinante disciplina.