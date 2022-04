Italexit: Bonus bollette, un primo passo

Riceviamo e pubblichiamo.

Come è noto in questi giorni è stato approvato dal Senato il decreto, che contiene il cosiddetto "bonus bolletta" e che conferma i benefici anche per i prossimi mesi.

«Non è certamente la soluzione al problema energetico che va invece affrontato con ben altra decisione, ma una piccola boccata d'ossigeno per molte famiglie anche qui a Vercelli e provincia - commenta Andrea Messano di Italexit Vercelli -. Questo risultato è ottenuto anche attraverso il nostro impegno e la nostra vicinanza ai cittadini che ci vengono a trovare nel nostro gazebo in piazza... e nelle ultime settimane alle "bollette" abbiamo dedicato molto spazio e continueremo a farlo.".

Italexit Vercelli, impegnata da settimane (anche) su questo fronte, sarà di nuovo in piazza sabato 23 aprile (piazza Cavour a Vercelli), dalle ore 9,30 alle ore 12,30.