Delmastro e Pozzolo replicano ad alcuni insegnanti vercellesi

Secondo alcuni dirigenti scolastici vercellesi una norma che costringa a discriminare i docenti non vaccinati dovrebbe sintetizzarsi - come hanno dichiarato - nel cinico motto latino “dura lex, sed lex”.

Per Fratelli d’Italia - e più in generale per qualunque persona che non abbia concesso in comodato d’uso gratuito il proprio cervello - ogni dettato legislativo dovrebbe essere ispirato anzitutto ai caratteri della ragionevolezza e della oggettività: non così, evidentemente, per altri che invece plaudono agli esecutori solerti di palesi ingiustizie.

Rispondiamo - con sorridente irriverenza - alle dotte citazioni dei dirigenti scolastici vercellesi con una variazione degli Annales di Tacito: “Corruptissima re publica, plurimae horribiles leges.”