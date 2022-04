Corsa dei Buoi, si torna alla tradizione, con il pubblico a fare il tifo lungo il percorso

Dopo due anni Caresana torna a vivere la Corsa dei Buoi e le celebrazioni in presenza della festa patronale di San Giorgio.

Giunta alla 786ª edizione, la storica manifestazione torna a proporre il suo calendario di eventi che vivrà, domenica alle 12, il momento culminante dello sciogliemento del voto. Gli appuntamenti messi in calendario dal Comitato Festeggiamenti Caresanesi si aprono sabato alle 20,30, con la processione della statua di San Giorgio. A seguire il sorteggio dell'ordine dei carri.

Domenica, dalle 9, aprono il mercatino dell'artigianato e la mostra di pittura, mentre alle 10,30 partirà la processione diretta alla chiesa di San Giorgio che ospiterà la messa con la benedizione del pane: ad accompagnare il corteo la banda Cittadina di Santhià. Al termine, allo scoccare delle 12, i carri si lanceranno lungo il percorso di corso Roma, andando con la Corsa dei Buoi a sciogliere il voto al santo che liberò il paese dalla peste. Una manifestazione da sempre seguita da tutta la popolazione e, negli ultimi anni, finita nel mirino del Fronte Animalista che, anche quest'anno, ha garantito la propria presenza, con le relative contestazioni. Anche in questo caso un segnale di ritorno alla normalità.

A chiudere la giornata di festa saranno il pranzo che verrà servito nella palestra delle scuole e nel salone della mensa scolastica in piazza Bussi (prenotazione al 3357120749, oppure al 3476486122). In menù porchetta e peperoni di Carmagnola e maionese al basilico, flan di carote con fonduta di gorgonzola novarese, lonza affumicata fatta in casa con tonnato, capperi in fiore e acciughe; focaccina con lardo al nebbiolo e marmellata di cipolla di Tropea; Panissa alla caresanese, Plin al sugo di tre arrosti; guanciale di maialino glassato, crema di patate. Dessert: bavarese alla vaniglia con salsa di fragole e crumble alle mandorle. Acqua, vini, caffè, amari servizio al bar. Il costo sarà di 30 euro.