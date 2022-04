Turismo sportivo all'aperto: un'occasione di crescita per il vercellese

Sport, turismo e territorio: un'occasione di sviluppo concreta anche per il vercellese. A dirlo sono i dati raccolti nel corso del 2021 da Atl Vercelli Biella che, nell'anno appena passato, ha visto gli arrivi turistici ottenere una crescita che, in Piemonte, è seconda solo a quella registrata da Torino.

A offrire alcuni spunti sul tema è il presidente Atl Pier Giorgio Fossale, ospite della serata di consegna dei premi Panathlon.

«Fino al 2019 - ha rilevato Fossale - il settore sportivo muoveva da solo il 10% del turismo mondale. I grandi eventi, Olimpiadi, Campionati europei e mondiali, competizioni di atletica, motori e quant'altro hanno sempre spostato numeri elevatissimi di persone con un puntuale indotto sul territorio. Ovviamente la pandemia ha creato un buco nel 2020, quando tutti gli appuntamenti sono stati annullati, ma la situazione sanitaria ha anche offerto spunti sui quali investire per il futuro».

Tra questi la valorizzazione degli sport e degli eventi all'aperto che offrono un potenziale ancora poco sfruttato: la possibilità di conoscere un territorio attraverso percorsi cicloturistici, camp estivi destinati ai giovani o anelli di trekking si sta rivelando un scelta vincente anche per il Vercellese.

«Atl Vercelli e Biella - ha spiegato il presidente - ha investito in questo settore e la risposta è arrivata: nel 2021 abbiamo aumentato gli arrivi turistici ottenendo un risultato che ci vede al secondo posto in regione dopo Torino. In particolare, abbiamo puntato su percorsi ciclistici tra Baraggia, Biellese e Valsesia ma il progetto può essere sicuramente ampliato a molte aree del territorio».

Pedalare tra le risaie allagate, o tra i vigneti delle colline gattinaresi, o tra i boschi della Valsesia può attirare un turismo settoriale, forse, ma di certo alla ricerca di proposte nuove.

«I turisti apprezzano le proposte nuove e in questo campo si può certamente lavorare - ha aggiunto Fossale -: gli sportivi si spostano, non solo per i grandi eventi ma per i camp estivi che coinvolgono in ragazzi, per scalare una montagna o seguire un corso di vela e il nostro territorio offre tutto questo. E' chiaro che ci dev'essere una risposta del territorio in termini di ricettività. Tra gli esempi virtuosi, in questo senso, c'è da citare quello della Via Francigena: la presenza degli Ostelli sul territorio ha fatto crescere in modo rilevante gli arrivi e le soste nel vercellese. E sono stati i pellegrini stessi a farsi poi testimonial della nostra città. Un circolo virtuoso che, una volta innescato, porta benefici reali in termini di ricaduta per il settore commerciale, la ristorazione, l'enogastronomia, l'accoglienza».

Un lavoro che Atl porta avanti anche attraverso la collaborazione con le diverse realtà del territorio: dalle mostre artistiche all'organizzazione di manifestazioni sportive per arrivare alle grandi fiere e alle kermesse di richiamo che, da quest'anno, torneranno ad affacciarsi sulla scena estiva del vercellese.