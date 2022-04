Festa della Liberazione: le celebrazioni, la biciclettata, lo spettacolo

Tornano in presenza le celebrazioni per il 25 Aprile, organizzate da Anpi Vercelli, Comune e Provincia: il programma prevede il raduno in piazza Cesare Battisti alle 9,45 per la deposizione delle corone d'alloro al monumento ai Caduti. Dopo il trasferimento del corteo in piazza Camana, sono in programma l'omaggio al monumento alla Resistenza e la messa officiata da monsignor Marco Allolio, vicario generale dell'Arcidiocesi. Al termine della funzione i saluti delle autorità e l'orazione del presidente Anpi di Vercelli, Giacomo Ferrari. Il termine delle manifestazioni è previsto per le 12,30.

In caso di pioggia, il raduno sarà in Sant'Andrea, alle 9,45, per la messa alle 10. Alle 11 trasferimento al Piccolo Studio per gli interventi delle autorità e dell'oratore Ferrari.

Ad anticipare le manifestazioni ufficiali sarà, nel pomeriggio di domenica 24 aprile, la Biciclettata Antifascista, con ritrovo alle ore 14 nell'area dell'ex Monastero di San Pietro Martire nella piazza dell'Antico Ospedale e giro delle vie dedicate ai partigiani e ai martiri della Resistenza. La pedalata si chiuderà con l'aperitivo finale al Circolo dei Lavoratori di Porta Torino.

L'ideale chiusura della giornata dedicata alla Liberazione sarà invece, lunedì sera alle 21, “Raccontare Guido” lo spettacolo preparato da TamTam Teatro e ospitato nella sede dell'associazione.

Lo spettacolo, di e con Anna Jacassi, nasce da un’idea di “Tavolo della Memoria” del Coordinamento Antifascista e Anpi di Biella per l'iniziativa "Visumse" e narra di Guido Mentegazzi, nome di battaglia Dante, caduto per la libertà. La ricerca storica, condotta da Daniela Segato e Chiara Ognibene, ha portato ad intervistare la figlia del partigiano, Laura Mentegazzi, rivelando il dramma di un’intera famiglia. Una tragica vicenda, ma ricca di speranza. Necessaria la prenotazione inviando un’email a tamtamteatro.vercelli@gmail.com