La stagione del Club Alfa Romeo Biella inizia con il “Giro delle Baragge”

Club Alfa Romeo di Biella “scalda i motori” e si prepara per partire con il primo appuntamento del suo ricco calendario: il “Giro delle Baragge”. L’evento, quest’anno nella sua prima edizione, era stato programmato per l’estate del 2020 ma, a causa della pandemia, l’organizzazione ha dovuto posticipare la data sino a quest’anno, fissando la nuova data per domenica 22 maggio.

Il “Giro delle Baragge” sarà un tour panoramico lungo circa 100 km che durerà un paio d’ore, dislocato tra il Biellese e il Vercellese, con esperienze emozionanti e divertenti riservate ai passeggeri e ai guidatori che aderiranno all’iniziativa. Per coronare il tour, ad ogni partecipante verrà inoltre consegnato un road-book.

Il ritrovo sarà alle ore 8:30 presso la sede di Rinovis Gomme a Massazza, in via Martina 2. La giornata inizierà con una colazione di benvenuto, per concludersi intorno alle ore 13:00 con un pranzo al ristorante Platani di Villanova Biellese. Durante il pranzo, avverrà un’estrazione a sorte per vincere un bancale di pellet, offerto da Scavone Tetti.

I posti a disposizione per l’evento sono 60, con un costo di € 35,00 a persona compresa di tutto (iscrizione, colazione e pranzo).

I prossimi eventi in programma saranno: il giro al “Piano delle Fate”, ovvero un percorso turistico lungo le strade della Valsesia, in programma per il 26 giugno; l’iniziativa “Club Alfa Romeo Biella per Fondo Edo Tempia” organizzata per il 9 luglio; l’Apericena al Lago di Viverone, organizzato per sabato 27 agosto; infine, il “Gran Galà Alfa – Lancia”, in programma per il 17 settembre.