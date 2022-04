“Racconti di viaggio”: le immagini di Giulio Montini in mostra a Borgo d’Ale

l Gruppo Fotografico La Bottega, con il patrocinio della Provincia di Vercelli, del Comune di Borgo d’Ale e della Fondazione Mons. Luigi Bongianino, organizza la mostra “Racconti di viaggio”.

Questa mostra, come racconta il titolo stesso, sarà un viaggio alla scoperta degli scatti del celebre fotografo Giulio Montini.

Montini è stato eletto Weather Photographer of the year 2021 dalla Royal Meteorological Society grazie al suo scatto intitolato “Morning fog”. La fotografia, scattata tra fine ottobre e inizio novembre 2017, ritrae la nebbia mattutina ad Airuno e gli ha permesso di classificarsi al primo posto tra gli 8.900 scatti in gara.