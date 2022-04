Dopo due anni il Consiglio comunale torna in presenza: bilancio e zone blu tra gli argomenti in discussione

Dopo oltre due anni di collegamenti in remoto o in modalità mista, il Consiglio Comunale torna a riunirsi in presenza nella sala di Palazzo Civico per la discussione del bilancio 2022-2024 e dei relativi allegati, del documento unico di programmazione, oltre che del bilancio della scuola Vallotti e delle varie interrogazioni e mozioni.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno non mancheranno temi destinati a suscitare polemiche: il consigliere di minoranza Michelangelo Catricalà, dalla sua pagina Facebook (LEGGI QUI), annuncia battaglia sull'aumento del gettone di presenza dei consiglieri comunali e anche sugli aumenti, stabiliti dalla Legge Finanziaria, delle indennità corrisposte a sindaci e assessori - i cui "stipendi" vengono progressivamente parametrati a quelli del consiglieri regionali. Il che, nel caso di Vercelli, vuol dire un raddoppio delle indennità di carica nel giro di un paio di anni.

Sul bilancio sono stati già annunciati emendamenti da parte di Pd e SiAmo Vercelli (LEGGI QUI), mentre lo stesso Catricalà insieme ai consiglieri di Voltiamo Pagina, Roberto Scheda, Andrea Conte e Paolo Campominosi, ha presentato una mozione per la revoca dell'aumento della tariffa delle zone blu che, da maggio, passerà a 1,30 euro l'ora.