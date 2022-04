Traduzioni di documenti: tutto quello che c'è da sapere

Le traduzioni di documenti possono comprendere differenti tipi di testo, come quelli riguardanti progetti di lavoro, file contenenti appunti universitari, ma anche un documento ufficiale, come un certificato. Quando un elemento ha un valore legale, si dovrebbe indicare la sua traduzione con la parola “giurata”. È bene approfondire il discorso a riguardo, per comprendere bene tutte le caratteristiche di testi tradotti che rientrano nell’ambito della documentazione.

Traduzioni di documenti: cosa comprendono e a chi rivolgersi

Le traduzioni di documenti possono riguardare una miriade di testi differenti. Si pensi ad esempio a file concernenti progetti di lavoro, che comunque possono essere indicati con il termine “documento” o si pensi a un testo ufficiale. Tra questi possono esserci certificati di matrimonio, dichiarazioni redatte da notai, come testamenti, ma anche una dichiarazione di notorietà, insomma si potrebbero menzionare tantissime tipologie. Le caratteristiche principali di una traduzione di scritti del genere possono a loro volta essere varie, perché dipenderanno dal tipo di opera, dalla categoria in cui rientra e dal linguaggio che dovrà mostrare, nonché dal tono.

Quest'ultimo però di solito è abbastanza formale, proprio perché appunto il campo della documentazione richiede termini abbastanza eleganti. Per i linguaggi invece, questi possono appartenere a diversi ambiti, come quello burocratico, economico, tecnico, scientifico, a seconda della destinazione dei documenti e dell'argomento di cui trattano. Per questo, sempre meglio affidarsi a traduttori dotati di un eccellente livello di esperienza.

Le traduzioni giurate

Tradurre un testo ufficiale, come un documento che riguarda il commercio internazionale o un certificato di matrimonio, di stato di famiglia o comunque un qualsiasi scritto che abbia valore legale, significa svolgere una “traduzione giurata”. In questo caso, non solo sarà necessario rivolgersi a un professionista, per far sì che l’opera abbia termini appropriati, ma occorre anche che l’esperto effettui proprio un apposito giuramento, prima di iniziare ad apportare le trasformazioni linguistiche.

Giurando, si assume la responsabilità di non svalutare i contenuti e di riportarli in forma corretta nella lingua di destinazione. In più chi traduce deve possedere determinate certificazioni linguistiche, per realizzare un incarico di questo genere. Le traduzioni giurate però non sono le uniche che rientrano nella categoria “documenti”, anche perché, come già detto, un documento può essere anche un file contenente appunti di lezioni universitarie. Indipendentemente dal tipo di traduzione che servirà, giurata o meno, l’ideale sarebbe sempre richiedere solo l’aiuto di traduttori esperti.

Questo è molto importante perché altrimenti si rischia non solo di perdere tempo e denaro, puntando su persone non preparate, ma vi è la possibilità che poi lo scritto abbia degli errori. Soprattutto in un contesto ufficiale, questo sarebbe molto grave e si rischierebbe di svalutare il documento stesso o addirittura di renderlo nullo. Per questo, optare per agenzie altamente qualificate sarà una vera e propria garanzia e permetterà di evitare ogni tipo di problematica.