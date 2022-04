Puzza insopportabile a Borgo Vercelli: disagi per i cittadini interviene Arpa

Puzza nauseabonda, nella mattina di giovedì, ad ammorbare l'aria di BorgoVercelli. Un problema che si era presentato anche nelle scorse settimane e che ha creato più di un allarme tra i cittadini e gli amministratori. Al punto che il sindaco Mario Demagistri ha chiesto l'intervento di Arpa per i controlli del caso.

A spiegare quanto poi è stato accertato è lo stesso primo cittadino: «Si tratta di fanghi di scarto provenienti da depuratori comunali, prodotti da specifici batteri che consentono di eliminare le impurità di natura organica contenute nei reflui trasportati dalle pubbliche fognature, consentendo così alle acque depurate di essere reimmesse nella rete dei canali irrigui con parametri chimici in linea con le normative vigenti - scrive in una nota -. Questi fanghi di scarto, dopo le opportune analisi per verificare che non contengano effettivamente materiale inquinante, vengono venduti agli agricoltori come materiale fertilizzante, al posto di quelli chimici a un costo notevolmente inferiore».

Il sindaco precisa poi: «Ero stato avvisato che sarebbero arrivati alcuni carichi di questo materiale, ma appena avvertito il terribile odore, ho ritenuto di chiamare i funzionari di Arpa: insieme abbiamo fatto un sopralluogo dove stavano spargendo questa specie di letame, campi che risultavano comunque molto lontani dal paese.

Il funzionario di Arpa era a conoscenza di questa ditta alla quale aveva fatto circa 6/7 campioni sui carichi trasportati, e per ora nulla è emerso di illegittimo». La brutta notizia, però, riguarda i miasmi: «Purtroppo per quanto riguarda il disagio dagli odori provocati dallo spargimento di questi prodotti- aggiunge Demagistri - gli stessi funzionari hanno ammesso che non esistono attualmente normative che regolamentino questa attività, Arpa sta lavorando con la Regione Piemonte per mettere a punto un regolamento che prescriva modalità e tempi di utilizzo di questi prodotti con le relative sanzioni per chi trasgredisce. Per ora, tuttavia, l’unico motivo che autorizzi Arpa al blocco di questa attività è l’accertamento che il fango costituisca materiale inquinante; se il materiale è in regola, come in questo caso, non si può negarne l’utilizzo; sta alla sensibilità dello stesso utilizzatore cercare di minimizzare il disagio, cercando di spargerlo in assenza di vento o, quantomeno accertarsi che non vada in direzione del paese».