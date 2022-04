Preliminari playoff: Tierre Chimica Montebello batte Engas Hockey Vercelli 6-5

L’andata dei preliminari di playoff è vinta in casa dal Montebello su Hockey Vercelli per 6-5.

Per HV una partita da due volti: primo tempo opaco, in cui non è riuscita ad esprimere l’abituale velocità del suo gioco. Nel secondo, è Zucchetti a fare, in modo clamoroso con una tripletta e un tiro-cross, la differenza. Due dei suoi gol sono frutto di iniziative totalmente personali dall’inizio dell’azione alle reti. Da quella del 4-2, HV si ritrova, anche se non completamente, e riesce in modo cinico a ridurre le distanze di un solo gol dopo essere essere stata sotto anche di tre. Montebello ha disputato un match solido, pungente, di forza del collettivo (su cui è emerso Nuno Paiva, tre reti) perdendosi, però, nell’ultima parte del secondo tempo.

Questo sabato (23 aprile) a Vercelli, al Palapregnolato del rione Isola alle ore 20.45, l’atteso ed imperdibile match di ritorno che decreterà chi accedrà ai playoff scudetto 23 aprile ore 20.45. Lo spettacolo è assicurato.

Primo tempo: i ritmi nei minuti iniziali sono più blandi, ma è il Montebello a partire meglio, creando la prima occasione con Brendolin. HV risponde con un tiro di Brusa e poi è Nicoletti per i veneti ad impegnare Verona. Al sesto, Juan Fariza ci prova da lontano sulla destra, ma il suo tentativo termina alto sulla traversa. A seguire, Verona risponde ancora a Nicoletti e i vercellesi colgono una traversa con Maniero a portiere avversario battuto. Brendolin crea un’occasione con un’alza e schiaccia, Verona ancora si oppone. Su immediato rovesciamento di fronte, Zucchetti si rende pericoloso con un tiro su cui Lorenzato respinge di spalla. Nuno Paiva costruisce una buona chance, con Verona a tirare via di stecca l’insidiosa pallina del portoghese. Al dodicesimo minuto di gioco, grazie ad un contropiede tre contro due a favore del Montebello, la partita si sblocca con una gran intesa fra Juan Fariza e l’appena entrato Miguelez Melendrez che segna dalla destra della porta vercellese. Poco dopo, Fariza solo in area avversaria, viene atterrato in ritardo da Moyano: è rigore . Brendolin lo batte, Verona respinge, poi la pallina ritorna al numero 33 del Montebello che prova un’alza e schiaccia, ma senza successo. HV riprende immediatamente palla e coglie il secondo palo del match con Brusa. Poi, altra chance per l’Engas con Zucchetti che mette fuori di poco sulla destra di Lorenzato, sempre su azione veloce. Quando mancano sette minuti al termine del primo tempo, il Montebello raddoppia con un’iniziativa personale di Nuno Paiva che, da 8-10 metri dalla porta dell’Engas e in posizione semi centrale, scocca un gran tiro. Dopo una punizione al limite dell’area veneta battuta da Maniero, Ghiradello intercetta una pallina “sporca” e si trova da solo davanti a Verona che para il suo tentativo. Poi, Nuno Paiva trova una traversa. Pochi istanti dopo, Tataranni impegna con una girata Lorenzato, ma poi Miguelez Melendrez gli porta via il rimpallo mentre il capitano era ancora in posizione favorevole. HV a tre minuti e mezzo dal termine dimezza lo svantaggio con un contropiede condotto molto bene: Brusa si invola sulla destra e passa dalla parte opposta a Moyano che subito serve al centro capitan Tataranni: Il veterano è lesto e felino nell’infilare su girata di prima intenzione il 2-1. Subito dopo,Verona in una manciata di secondi salva il risultato due volte: su Bruno Paiva e Fariza, entrambi contropiedi nati da palle perse in malo modo dai piemontesi. Subito dopo, Tataranni colpisce una traversa. La prima frazione si conclude sul 2-1.

Secondo tempo: i primi minuti scorrono con azioni da ambo le parti che non producono veri rischi. Montebello ci prova con Fariza dalla sinistra e poi con un tiro da fuori area di Brendolin: Verona sventa, in tuffo nella seconda occasione. All’ottavo, i veneti si portano ancora sul +2: Maniero perde una pallina, Ghirardello la passa a Brendolin, che lo riserve con la difesa vercellese sbilanciata e il numero 33 dei padroni di casa mette a segno una pregevole girarata vincente che vale il 3-1. Poco dopo, Brusa ci prova da lontano, Lorenzato non trattiene, ma Tataranni non riesce ad intervenire. Brendolin prende un palo e, pochi istanti dopo, Fariza compie una gran giocata partendo da centrocampo, superando Sisti, poi portandosi un poco sulla sinistra e trafiggendo Verona: siamo 4-1. Poco dopo, Lorenzato para una deviazione di Tataranni sotto la sua porta. Quando mancano undici minuti al termine, Zucchetti fa tutto da solo: parte dalla propria area, passa dietro la porta del Montebello e infila dalla sinistra Lorenzato. Trascorre una manciata d’istanti e i veneti segnato ancora: il gol di Nuno Paiva è di notevole fattura, prima una veronica e poi il fendente sotto la traversa per il 5-2, nuovo massimo vantaggio del Montebello. Un paio di minuti dopo, Moyano si rende pericoloso in contropiede e poi Fariza fa altrettanto con Verona a rispondere. Moyano tenta ancora la bordata, ma senza successo. Subito dopo, Lorenzato interviene su Zucchetti, che si lamenta per un suo fallo. Nicoletti è pericoloso, ma Verona sventa. Quando mancano sei minuti alla fine, Zucchetti di nuovo fa tutto da solo: si invola sulla destra e trafigge Lorenzato con una sassata, per il -2 dal Montebello che in quel momento è a nove falli di squadra commessi. Il decimo arriva a stretto giro ed è di Nicoletti su Zucchetti: c’è quindi il tiro diretto per l’Engas. Moyano lo batte senza trasformare. Passa un secondo: Zucchetti tira da lontano e Tataranni, con mossa magica, trova una deviazione volante per il 5-4. Lo stesso schema si ripete subito dopo, ma non porta al medesimo esito. Moyano si trova solo davanti a Lorenzato che lo chiude. Poco dopo, il signor Davoli decreta un rigore per il Montebello a causa di uno scontro in area fra Zucchetti e Ghirardello. Nuno Paiva si porta sul dischetto e trasforma infilando la pallina nell’angolino a destra di Verona per il 6-4. Poi, Matteo Zucchetti, sempre lui, riceve da Moyano, si gira da fermo e infila la sua tripletta personale. Finisce così: 6-5 per il Montebello.

TABELLINO

Formazioni:

Tierre Chimica Montebello: Lorenzato in porta, Juan Fariza (C), Nicoletti, Nuno Paiva, Brendolin, Ghirardello, Fabris, Nardi. Allenatore: Luca Chiarello Engas Hockey Vercelli: Verona, Tataranni, Zucchetti, Brusa, Maniero, Moyano, Mattugini, Sisti, Pasciullo. Allenatore : Sergi Punset

Arbitri: Claudio Ferraro e Andrea Davoli.

Reti:

1°T -13’55 Miguelez Melendrez (Montebello) 1-0; -7’53 Nuno Paiva (Montebello) 2-0; -3’36 Tataranni (HV) 2-1. 2°T -17’01 Ghirardello (Montebello) 3-1; -14’20 Fariza (Montebello); -11’21 Zucchetti (HV) 4-2; -10’58 Nuno Paiva (Montebello) 5-2; -6’43 Zucchetti (HV) 5-3; -3’56 Nuno Paiva, R (Montebello) 6-4; -2’13 Zucchetti (HV) 6-5

Computo falli finale : Montebello 11 , HV 7

Rigori: Montebello 2, trasformati 1; nessuno per HV