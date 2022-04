Alberghiero, lavori per oltre 200mila euro

Lavori per 236mila euro al blocco storico dell'istituto Alberghiero di Gattinara. Nei prossimi mesi, concentrati in prevalenza nel periodo di interruzione dell'attività didattica, sono in programma interventi di consolidamento con malte antismiche di parte dei muri e il rifacimento degli intonaci ammalorati.

Il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Pier Mauro Andorno, i tecnici Marco Crociani e Stefano Cerutti e il segretario del presidente Carlo Stragiotti si sono recati all’Istituto Alberghiero di Gattinara per un incontro con il corpo docenti circa i prossimi interventi da effettuare sulla struttura.

«Diamo seguito alla programmazione - dice in una nota il consigliere Pier Mauro Andorno - continuando sulla strada degli investimenti nei nostri plessi scolastici. In particolare, sull’Alberghiero di Gattinara gli interventi riguarderanno il consolidamento dei maschi murari con funzione portante del blocco di edificio storico, ossia la parte edificata nei primi del Novecento, mediante l’utilizzo dimateriali innovativi e malte collaboranti antisismiche; il ripristino dell’intonaco esterno ammalorato».

Si stima l’inizio dei lavori entro il mese di maggio a conclusione dell’iter di gara e la chiusura del cantiere entro il mese di novembre del 2022, concentrando principalmente gli interventi nel periodo di interruzione dell’attività didattica a favore della miglior fruizione possibile per studenti e insegnanti.

«L’importo totale degli interventi - conclude Andorno - ammonta a 236mila euro, tenendo sempre a fuoco le priorità dei nostri ragazzi. Voglio ringraziare il presidente Eraldo Botta per la sua sensibilità verso i giovani ed il mondo della scuola e ai nostrii tecnici che in maniera professionale continuano a seguire questi importanti progetti».