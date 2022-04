Svolgeva servizio bar senza avere la licenza: 5mila euro di sanzione

E' stata contestata una sanzione da 5mila euro alla titolare di un negozio di generi alimentari che aveva venduto bevande alcoliche con modalità da servizio bar per il quale non aveva l'autorizzazione.

Nel fine settimana di Pasqua, la pattuglia del distaccamento Polstrada di Varallo, durante un servizio di vigilanza stradale, ha notato delle persone uscire da un esercizio commerciale adibito alla vendita di generi alimentari aveva , intenti a consumare bottiglie di bevande alcoliche.

Gli agenti si sono così fermati a effettuare il controllo all’interno del negozio, accertando che l’esercizio non era autorizzato a fornire servizi da bar, pertanto alla titolare veniva contestata una sanzione amministrativa di 5.000 euro con contestuale immediata cessazione dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche. Inoltre, nel corso dei controlli, all’interno della struttura è stato identificato un uomo di 54 anni residente a Scopello, non munito di green pass e, di conseguenza, sanzionato per un importo di 400 euro.