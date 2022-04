Droga: nei guai un automobilista 28enne

Nella notte del 17 aprile, a Borgosesia, la pattuglia della Polizia stradale impegnata in servizio di vigilanza stradale procedeva al controllo del conducente e degli occupanti di un’autovettura che transitava in via XX Settembre. Al controllo, il conducente, di anni 28, residente in provincia di Varese, risultava essere in possesso di sostanza stupefacente successivamente sequestrata. La patente di guida gli veniva ritirata e inoltrata con segnalazione alla Prefettura di Varese.