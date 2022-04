"Tracce di guerra” in aiuto ai profughi ucraini

Riceviamo e pubblichiamo.

La Rete - Consulta per la promozione del territorio vercellese', intende ringraziare le centinaia di visitatori che hanno partecipato all'evento "Tracce di guerra 2022", confermando quanto le iniziative dell'associazione, volte a far conoscere e valorizzare il patrimonio storico cittadino, siano coinvolgenti per un pubblico che si dimostra in crescita a ogni evento.