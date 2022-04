"Pan": la vita sospesa nei mesi del lockdown nel romanzo di Federico Audisio

Primo appuntamento della nuova stagione di “Incontri con l’autore”: venerdì alle 21, al Piccolo Studio viene presentato "Pan" di Federico Audisio.

"Pan" è ambientato in un palazzo Liberty, di via 20 settembre, a Milano al tempo del lockdown. Ha come protagonisti i condomini dello stabile, ritratti nell’atto di fare i conti tra il presente e il passato, ma anche tra apparenze e realtà, verità e teatralità, mentre si trovano ad affrontare “l’illusione dell’esistenza”. Il palazzo è chiaramente un microcosmo dell’umanità, o, come dice lo stesso autore, “uno degli infiniti padiglioni dello zoo internazionale”. Il lettore assiste alle vite dei personaggi come attraverso una vetrata, tuttavia, non è l’unico osservatore, c’è anche un’altra presenza, una strana creatura che osserva è Pan, da cui il titolo del romanzo.

«Un romanzo colto, dalla struttura insolita e ben congegnata – dice l’assessore Gianna Baucero - una caratterizzazione intrigante, una prosa gradevole, che non annoia e invita a proseguire la lettura».

Federico Audisio è medico, ed è uno scrittore molto apprezzato per “L’uomo che curava con i fiori” (Piemme, 2001), che ha vinto il Premio Bancarella nel 2002, per “Il fiore dell’omeopata” (Piemme, 2003) e “Siddharta Rave” (Cairo, 2018). Collabora con il Circolo dei Lettori di Torino dal 2006, guidando un gruppo di lettura dedicato all’editoria indipendente.

L'incontro con Audisio apre la rassegna comunale che sarà suddivisa in tre segmenti “I giovedì dell’autore”, “Libri&Musica” ed “Incontri con l’Autore”: «L’attenzione dell’Amministrazione in merito all’importanza della lettura e alla promozione della stessa è sempre stata alta – dice il sindaco Andrea Corsaro - lo scorso anno ci sono state numerose attività e per il 2022 stiamo mettendo a punto una rassegna letteraria che conterrà nomi di grande interesse».