Inaugurata l'area Bau: più spazio per gli amici a 4 zampe

Da sabato l'intera Area Bau di via Colombo, a Santhià, può essere utilizzata per far giocare i fedeli amici a quattro zampe. Terminata la convezione che destinava la recinzione più grande ad alcune associazioni, l'Amministrazione Comunale ha deciso di renderla fruibile a tutti i santhiatesi che vorranno portare lì a correre e far giocare i propri cani.

«Uno spazio in più che potrà dar modo di lasciare liberi i cani di sgambare ed i padroni di godersi le loro corse all' aria aperta. Ringrazio sin d'ora il volontario William Masera che si é reso disponibile nel curare l'area e sono certa che tutti i santhiatesi ne avranno la stessa cura utilizzandola», commenta la consigliera Elisa Battù