Auto nel canale Depretis: come ci è finita?

Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto a Saluggia, dove, nel pomeriggio di martedì, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a recuperare una Panda segnalata nelle acque del canale Depretis.

Dalle 16,30, la squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta sulla provinciale 29 tra Saluggia e la Rocca, per il recupero di una Fiat Panda segnalata nelle acque del canale Depretis.

Per effettuare il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento del nucleo sommozzatori di Torino e l’impiego dell’autogru giunta dal Comando provinciale di Vercelli.

Gli accertamenti sono in corso, a carico dei Carabinieri: secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte.