"Dove lo butto"? La differenziata entra in classe

Dopo la distribuzione di borracce riutilizzabili agli alunni delle scuole elementari e medie, il Comune di Borgosesia ha avviato una nuova collaborazione con il mondo della scuola tramite la società municipalizzata Seso Ambiente: «Partendo dalla convinzione che l’educazione civica ed ambientale siano elementi fondamentali della formazione dei nostri bambini e ragazzi – dice il vicesindaco Fabrizio Bonaccio – abbiamo avviato una bella collaborazione con le scuole della nostra città per abituare gli allievi a comportamenti corretti per fronteggiare adeguatamente l’emergenza ambientale, che per le giovani generazioni sarà una sfida cruciale».

Se il focus per le scuole elementari e medie è stato il riutilizzo, nel caso delle superiori è la corretta differenziazione: «In sinergia con il vicesindaco Bonaccio e la sua Giunta – spiega il direttore di Seso, Dario Pavanello – abbiamo avviato il progetto “Dove lo butto?” all’Istituto Ipsia Magni di Borgosesia: qui un giovane studente, Christian Calabrese, ha manifestato la volontà di impegnarsi per sensibilizzare i compagni sulle tematiche del corretto smaltimento dei rifiuti e, grazie ai suoi docenti e al dirigente dell’Ipsia, abbiamo fatto in modo che la sua volontà si traducesse in azione concreta».

Seso ha dunque consegnato alla scuola una serie di contenitori per la raccolta differenziata, che sono stati posizionati nelle aule: Christian, seguito dal professor Michele Bellinazzo e dalla professoressa Clara Bruno, sarà il responsabile del progetto e si occuperà che i suoi compagni di scuola seguano i corretti comportamenti per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle ore di scuola: «Siamo molto felici di collaborare con l’Istituto Magni – dice Marisa Varacalli, amministratore unico di Seso – è bello vedere i giovani interessati alla tematica della corretta differenziazione dei rifiuti, ringrazio il Dirigente Carmelo Profetto e i docenti che si sono resi disponibili alla realizzazione di questo progetto, e ringrazio in particolare Christian Calabrese, che con i suoi 17 anni ha dimostrato grande sensibilità e maturità».

Il progetto, avviato già da alcune settimane, è “a regime” ed altri istituti scolastici stanno guardando con interesse a questa bella iniziativa: «Ho voluto consegnare personalmente i contenitori a scuola – conclude Bonaccio – anche perché, come padre di un adolescente, conosco bene l’attenzione dei ragazzi verso le tematiche ambientali e sono convinto che noi adulti dobbiamo supportarli ed incoraggiarli ad essere attori di un cambiamento che sarà fondamentale per il loro futuro. Sono anche molto contento – conclude Bonaccio - che altre scuole abbiano già contattato la Seso per poter avviare lo stesso progetto: a breve, dunque, “Dove lo butto” si estenderà e coinvolgerà altri studenti valsesiani».