Vitale: «ero in debito con la Pro, possiamo arrivare quinti»

«Con questa vittoria abbiamo grosse possibilità di arrivare quinti: siamo contenti» dichiara l’autore del gol vittoria Mattia Vitale. Il centrocampista poi prosegue: «Il gol è stato bellissimo, sono contentissimo: ero in debito con la Pro Vercelli per tutti i gol mangiati, sono davvero contento».

Complimenti per il gol, sei sempre più utile per le geometrie per la squadra?: «Il mister mi ha dato continuità, giocando sempre a livello emotivo ho fatto un grosso passo in avanti. Ho molta più fiducia e sto bene fisicamente. Il campo non aiuta, fare 90 minuti alle 14.30 con questo caldo è come fare quattro partite su un campo in erba. Dobbiamo gestire ma in linea generale stiamo tutti bene. Stiamo facendo quello che chiede il mister, siamo aggressivi e facciamo un calcio dispendioso. Dobbiamo andare al tiro il più velocemente possibile, ma ripeto: stiamo bene tutti».

Non hai pensato al cartellino durante l’esultanza?: «Nel primo tempo abbiamo creato abbastanza ma abbiamo sofferto. Il secondo tempo invece è stato un assedio da parte nostra, il gol è stata una liberazione: ripeto, ero in debito con la Pro. Ero felicissimo per il gol e mi sono tolto la maglia, salto la prossima ma è meglio il giallo oggi che saltare la prima dei Playoff».

A commentare la vittoria casalinga della Pro Vercelli è stato anche Mister Massimiliano Nardecchia. Il tecnico delle Bianche Casacche ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Partita fondamentale, grande carattere da parte della Pro?: «Sono punti pesanti, buonissima prestazione. La gara era in salita, non era facile con il caldo e contro una squadra cosi organizzata. Non era facile ma dal punto di vista caratteriale abbiamo fatto una grande gara. Dal punto di vista fisico, specialmente nel secondo tempo, abbiamo fatto meglio rispetto a loro. Ed ha inciso» dichiara Il tecnico in panchina della Pro Vercelli.

Complimenti per la prestazione, date l’impressione di voler continuare per vincere. Le palle inattive?: «Masi ha dato un qualcosa in più, è stata un’intuizione del Mister. Ci ha portato a fare gol ed ad essere pericolosi. Bisogna sottolineare la prestazione caratteriale: volevano rimediare e vincere a tutti i costi. Il secondo tempo lo dimostra, è il nostro carattere. Abbiamo ancora una gara da fare e se si incastra tutto bene potremmo arrivare quinti, sarebbe un traguardo importantissimo. Siamo una squadra in salute e siamo sereni».

In chiusura Nardecchia ha espresso un giudizio sul giovane portiere Rizzo. «L’errore è stato quello di non calciare con il suo piede migliore: Giani ha fatto un gol strepitoso, c’è n errore ma si è subito ripreso. Però la bravura dell’avversario è tanta. Rizzo è un ragazzo giovane ed ogni tanto deve migliorare. La prossima volta calcerà con il destro, i giovani sbagliano ma la sua reazione è ottima: siamo contenti».