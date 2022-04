Pro Vercelli: l'obiettivo è riconquistare il quinto posto

A difendere i pali, oggi contro il Fiorenzuola, tornerà il baby portiere Matteo Rizzo. Davanti, accanto a Comi, ci dovrebbero essere Panico e Della Morte. I rebus in formazione sono due: Lerda riconfermerà Minelli nel ruolo di terzo? L'alternativa, comunque, non sarebbe Masi, l'alternativ potrebbe essere Macchioni a sinistra con Auriletto, punto fermo ormai della difesa vercellese, dirottato a destra. E Masi? Masi se la gioca con Cristini, sono due centrali. Masi è più regista, Cristini è uno dei giocatori più forti nel giorco areo del girone. In forma per di più. Scienza lo faceva giocare terzo di destra, meglio in mezzo.

Secondo rebus, chi giocherà a centrocampo? Lerda ha sempre dato fiducia a Vitale che in larga parte lo ha ripagato ma a volte (a Trieste per esempio) è apparso poco combattivo: che sia la volta buona di Jocic di cui Lerda ha sempre detto un gran bene? Oppure. Il tecnico potrebbe proporre la coppia inedita Laouti-Belardinelli, lo vedremo alle 14,30.

Penultimo appuntamento.

La Pro Vercelli cercherà la vittoria. L'obiettivo, lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa, rimane sempre quello del quinto posto (ora occupato dal Lecco a più due dalla Pro). Mancano due punti, per riconquistare la posizione e quindi oggi e il prossimo turno a Mantova sono gare di estrema importanza. Finali, insomma.

Certo, non basta dire “questa è una finale”. Anche per gli avversari è la stessa cosa...