Prefettura e gestione migranti: la parola alle difese

«Il reperimento delle strutture dal parte della cooperativa Obiettivo onlus, cuore pulsante dell'inchiesta, è un cuore che non batte: Mascarino aveva acquisito legittimamente gli immobili da adibire a centri di accoglienza attraverso contatti con privati e accordi con le proprietà. Non ci fu alcun illecito in questo comportamento né ci furono favoritismi da parte della Prefettura». Cita mail, testimonianze ascoltate in aula e anche la fattura di un'agenzia immobiliare l'avvocato Andrea Corsaro, difensore di Gianluca Mascarino, presidente di Obiettivo Onlus, per confutare le tesi dell'accusa relative al suo cliente. Per Mascarino, i pubblici ministeri Davide Pretti e Rosamaria Iera, che avevano condotto l'inchiesta sulla gestione dei migranti e sulla Prefettura, hanno chiesto 5 anni di condanna per accuse pesanti che vanno dalla corruzione, al falso, alla frode in pubbliche forniture. «Accusa, quest'ultima, particolarmente infamante per la reputazione di un imprenditore che opera nel settore sociale da oltre 25 anni gestendo strutture per disabili sul territorio e uno spazi per bambini che rappresenta un fiore all'occhiello di questa città», ha detto il legale. Due ore di arringa condotta con l'obiettivo di rovesciare la prospettiva offerta dall'accusa sulla gestione dei migranti: «Si è indagato solo sulle strutture in cui operava Mascarino per poi dire che gli affidamenti avvenivano solo alla sua cooperativa – ha aggiunto il legale -. In aula, però, sono gli stessi testi d'accusa a ricordare che ai sopralluoghi partecipavano rappresentanti di tutte le società interessate e tutti gli operatori dicono di aver lavorato ospitando il numero di migranti per i quali avevano partecipato ai bandi, ma sulle altre cooperative nessun accertamento è stato svolto». Passando in rassegna un capo di imputazione dopo l'altro, Corsaro ha evidenziato quelli che, per la difesa, sono elementi a sostegno della correttezza dell'operato del suo assistito: discordanze tra quanto dichiarato dai migranti nel corso dell'indagine e quanto riferito nel corso del processo; figure professionali come infermieri, assistenti sociali e mediatori riconosciuti dai migranti che però non sapevano associarli astrattamente a un incarico; fatture e bolle che testimoniano l'acquisto di abiti, calzature e anche dell'acqua minerale, diventata un po' l'emblema delle carenze contestate a Mascarino nella gestione delle strutture. E poi le fatture professionali per gli interventi di progettazione e adeguamento di alcuni degli immobili adibiti a centro di accoglienza, in particolare dell'Asilo Arcobaleno di Vercelli e del Cas di Cigliano.

Richiesta di assoluzione anche per le accuse che vedono Mascarino imputato con Cristina Bottieri, assistente sociale della Prefettura: «L'assunzione del nipote della Bottieri è arrivata in un momento in cui c'era bisogno di quella figura professionale – ha rilevato il legale -: lo dimostra il fatto che, in precedenza, quella stessa candidatura era stata scartata e che, dopo l'uscita di Mascarino dai bandi della Prefettura, quel dipendente sia stato confermato nel medesimo incarico da chi è subentrato».

Stesso ragionamento anche per l'assunzione della ex colf del Prefetto: «Nulla prova che Mascarino sapesse dei problemi tra il Prefetto e la colf. La signora è stata assunta con un contratto a termine poi trasformato in contratto a tempo indeterminato quando Obiettivo Onlus non lavorava nemmeno più nel settore dell'accoglienza migranti».

Richiesta di assoluzione anche da parte dell'avvocato Massimo Mussato, che difende la dipendente della Prefettura Lucia Castelluccio per cui sono stati chiesti 10 mesi di condanna per favoreggiamento. Mussato ha definito la posizione della sua cliente come quella «di una bacinella in mezzo alla tempesta»: alla donna viene contestato di aver riferito al suo diretto superiore, la vice prefetto vicario Raffaella Attianese, parte dei contenuti dell'interrogatorio che aveva sostenuto davanti al pubblico ministero e agli ufficiali di Polizia giudiziaria: «Tre ore e mezzo di colloquio a tratti molto teso e, al ritorno in ufficio, la mia cliente ha parlato con il suo superiore di un dettaglio che, nell'insieme dell'inchiesta si è poi rivelato marginale. E, per di più, in quel momento non solo la mia cliente, ma nemmeno Attianese sapeva di essere indagata».

Per Castelluccio il legale ha chiesto un'assoluzione anche in considerazione della marginalità della posizione della donna nel contesto della vicenda.

In difesa di Cristina Bottieri, assistente sociale della Prefettura, per la quale l'accusa aveva chiesto 3 anni e mezzo l'avvocato Angela Malerba ha evidenziato come: «La mia cliente era un'assistente sociale che non aveva parte né nella scelta delle strutture, né nella formazione dei bandi e nemmeno nello svolgimento delle ispezioni. Inoltre non poteva commettere alcuna violazione al segreto d'ufficio perché, quando vennero predisposte le verifiche sui Cas, lei non era a conoscenza dei luoghi che il prefetto Trio avrebbe ispezionato».

Dopo le repliche del pm ci sarà ancora un'udienza per i difensori: la sentenza è attesa a settembre.