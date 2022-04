Fiamme in uno degli edifici del complesso dell'ex Opn: dalle 11.30 di venerdì 15 aprile due squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli sono impegnate all'interno del complesso di via Trino dove è scoppiato un incendio.

L'intervento di messa in sicurezza della zona interessata dalle fiamme non si è ancora comcluso e accertamenti sono in corso per capire l'origine del rogo che, comunque, non ha causato feriti.