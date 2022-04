A caccia di fondi per valorizzare il parco dell'ex Bertagnetta

Un bosco naturale di straordinaria ricchezza per vegetazione e fauna - volatili soprattutto - all’interno di un ambiente quasi del tutto antropizzato. Un polmone verde, quello del parco dell'ex ospedale pneumologico Bertagnetta, che si trova a pochi passi dal centro città e che presto potrebbe diventare uno spazio fruibile da tutti i vercellesi.

Nei giorni scorsi Comune e Asl hanno sottoscritto un accordo per aderire al bando "Simbiosi" della Fondazione San Paolo, candidando l'area verde che circonda l'ex ospedale per un importante progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana. Attraverso un comodato trentennale, l'area verde passerà alla gestione del Comune che intende riqualificare la parte anteriore, sistemandola con giardino e percorsi per i cittadini, e destinare il bosco che è nato posteriormente allo stabile a punto di osservazione faunistico. L'immobile che fino all'inizio degli anni '90 aveva ospitato l'ospedale pneumologico resta invece all'Asl, che ne è proprietaria e che continuerà a cercare fondi e partner per una ristrutturazione e riqualificazione funzionale.

«Il parco della Bertagnetta è uno spazio davvero particolare - spiega il sindaco Andrea Corsaro -: un bosco in città in cui è stata rilevata la presenza di molte specie vegetali e animali. Ad esempio varie famiglie di uccelli hanno scelto questi alberi per la nidificazione. Poter aprire questi spazi ai vercellesi è un impegno che ci eravamo assunti nel corso della campagna elettorale e speriamo sia anche un modo per sostenere l'Asl nei suoi piani di recupero dell'immobile».

L'intervento, che prevede un impegno di svariate centinaia di migliaia di euro, si inserisce in quel quadro di progetti di rigenerazione urbana che l'ente pubblico sta cercando di portare avanti per molte zone della città (dall'Isola ai viali, dal centro al rione Concordia) e che, oltre ad avere benefici sulla salute pubblica, consentono di riportare la vita in zone che moltissimi vercellesi nemmeno hanno mai visto.

«Ovviamente attenderemo la pubblicazione della graduatoria del bando - conclude il sindaco -. Tuttavia questo progetto ha molte carte da giocare a proprio favore: dal recupero di un'area abbandonata, all'accordo con le associazioni naturalistiche, alla valorizzazione dell'ecosistema naturale che si è formato nell'area».